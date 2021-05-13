Житель Карелии пошел на поджег автомобиля, чтобы закончить споры в семье

Ранее судимый беломорчанин, устав от скандалов, попытался разрубить гордиев узел противоречий в семье и решился на поджег автомобиля сожителя матери, служивший причиной конфликтов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что сын его сожительницы пытался поджечь принадлежащий ему автомобиль.

В ходе проверки подозреваемый — 30-летний ранее судимый беломорчанин — пояснил, что неоднократно был свидетелем конфликтов из-за машины между матерью и заявителем. Устав от постоянных выяснений отношений, мужчина решил ликвидировать предмет раздора.

Он разбил стёкла в иномарке, затем поджёг свёрток бумаги и уже собирался осуществить задуманное, когда к нему подбежала соседка и забрала самодельный факел, не дав северянину довести дело до конца.

Возбуждено уголовное дело, фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.