Житель Карелии погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург-Сортавала

Смертельное ДТП произошло в Приозерском районе Ленинградской области на 74 километре дороги "Санкт-Петербург - Сортавала".

Как сообщает издание 47news.ru, трагедия случилась 7 марта около 20:35.

40-летний житель Карелии, управляя автомобилем "ВАЗ-2115", не справившись с управлением вылетел на "встречку", где столкнулся с автомобилем "Киа Рио" под управлением 32-летней женщины.

В результате ДТП в ВАЗе погиб 40-летний пассажир из Карелии, водитель в тяжелом состоянии госпитализирован.

Кроме того, пострадала водитель иномарки: она с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести также госпитализирована.