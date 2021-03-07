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Житель Карелии погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург-Сортавала

Новости. Происшествия
12:28, 08 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Смертельное ДТП произошло в Приозерском районе Ленинградской области на 74 километре дороги "Санкт-Петербург - Сортавала".

Как сообщает издание 47news.ru, трагедия случилась 7 марта около 20:35.

40-летний житель Карелии, управляя автомобилем "ВАЗ-2115", не справившись с управлением вылетел на "встречку", где столкнулся с автомобилем "Киа Рио" под управлением 32-летней женщины.

В результате ДТП в ВАЗе погиб 40-летний пассажир из Карелии, водитель в тяжелом состоянии госпитализирован.

Кроме того, пострадала водитель иномарки: она с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести также госпитализирована.

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