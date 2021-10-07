Житель Карелии пойдет под суд за попытку задушить жену

Следователи подозревают мужчину в покушении на убийство супруги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», информирует Следком.

По версии следствия, 19 сентября в квартире жилого дома в поселке Лоухи между супругами произошла ссора. Во время выяснения семейных отношений, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, накинулся на жену и двумя руками стал душить ее. Узнав о вызове сотрудников полиции и испугавшись последствий своих противоправных действий, подозреваемый не довел свой умысел до конца.

Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске будут судить мужчину за убийство брата и попытку продать наркотики.