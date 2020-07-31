Житель Карелии получил 15 лет тюрьмы за зверское убийство бывшей жены

Трагедия произошла в поселке Сосновец Беломорского района в феврале этого года.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, суд вынес приговор 47-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве бывшей супруги.

Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2020 года подсудимый распивал спиртное дома в поселке Сосновец Беломорского района вместе с бывшей женой и компанией знакомых.

После застолья подсудимый напал на бывшую супругу с ножом и причинил ей множественные колото-резаные раны. Присутствовавшие при конфликте женщина и мужчина попытались ее защитить, но подсудимый причинил им ножевые ранения. В результате бывшая жена подсудимого скончалась на месте происшествия, а женщина и мужчина были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Карелии зарезал отца, отчитавшего его за пьянки и иждивенчество.