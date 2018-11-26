Житель Карелии получил ожоги на пожаре

Пожар произошел в минувшие сутки в Кеми, сообщили в МЧС Карелии.

Вчера, 25 ноября, в 13.10 пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Ленина, 35. В течение 30 минут огонь потушили.

Один человек был травмирован – получил ожоги.

Площадь пожара – 6 кв м.

Погибших нет. Причины, виновные устанавливаются.