Житель Карелии получил ожоги на пожаре

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Пожар произошел в минувшие сутки в Кеми, сообщили в МЧС Карелии.
Вчера, 25 ноября, в 13.10 пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Ленина, 35. В течение 30 минут огонь потушили.
Один человек был травмирован – получил ожоги.
Площадь пожара – 6 кв м.
Погибших нет. Причины, виновные устанавливаются.
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