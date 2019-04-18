Житель Карелии получил ожоги, находясь в гараже

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Пожар произошел 17 апреля в гаражном кооперативе на автодороге "Костомукша-Ледмозеро", сообщили в МЧС Карелии.
В 12.10 в пожарно-спасательную часть Костомукши поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе.
В результате пожара огнем была повреждена внутренняя отделка гаража на площади 2 кв м.
Мужчина получил ожоги и был госпитализирован.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших нет.
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