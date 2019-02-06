Житель Карелии получил срок за незаконное приобретение винтовки

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Мужчина из Костомукши незаконно приобрел затвор, ствол и ствольную коробку винтовки, сообщили в прокуратуре Карелии.
Суд установил, что 43-летний житель Костомукши в 2013 году незаконно приобрел затвор, ствол и ствольную коробку винтовки конструкции "Мосина" образца 1891/1930 годов калибра 7,62 мм, которые хранил на территории дачного участка, а затем передал их для ремонта своему знакомому.
В июле 2018 оружие было изъято из незаконного оборота сотрудниками ФСБ.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 1,5 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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