Житель Карелии получил строк за фальшивые права тракториста

Мужчина получил срок за то, что подкупил сотрудника организации и получил фальшивые права, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Мужчина дал взятку за получение фиктивных документов, свидетельствующих о якобы прохождении им в одной из организаций обучения на право управления самоходными машинами.

В "его" экзаменационный лист внесли заведомо ложные сведенья о якобы успешной сдаче экзамена. Впоследствии на основании указанного экзаменационного листа он получил удостоверение тракториста-машиниста.



Суд назначил мужчине срок в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 96 тысяч рублей.