Житель Карелии получил "условку" за кражу

Мужчина пошел на преступление в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Сегежском городском суде.

Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитил чужое имущество в Сегежском районе.

Суд приговорил его к лишению свободы условно с испытательным сроком.