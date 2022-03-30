Житель Карелии получил условный срок за хранение пороха

В Сегеже мужчина был признан виновным в незаконном хранении смеси порохов.

По сообщению прокуратуры Карелии, 57-летний житель Сегежи, не имея соответствующего разрешения, хранил у себя дома незаконно приобретенную самодельную механическую смесь порохов промышленного изготовления общей массой более 30 граммов. Согласно заключению эксперта, указанная смесь пороха является взрывчатым веществом.

Вину в совершении преступления в суде мужчина не признал. Он заявил, что порох принадлежал умершему мужу его сестры. Несмотря на это, виновность подсудимого в судебном заседании подтвердилась совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, в том числе показаниями самого хранителя пороха. Как выяснилось, на предварительном следствии он заявил, что порох ему был необходим для снаряжения патронов.

С учетом личности осужденного, впервые привлекаемого к уголовной ответственности, состояния его здоровья и возраста, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в доход государства в размере 5 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, житель Карелии купил ружье для защиты от диких животных и пошел под суд.