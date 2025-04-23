Житель Карелии получил условный срок за избиение и угрозу убийством сожительницы

Преступление житель Кеми совершил в пьяном состоянии.

Житель Кеми вынесли приговор в виде лишения свободы на 10 месяцев без изоляции от общества с испытательным сроком условно на один год. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

По информации ведомства, 63-летний мужчина в пьяном состоянии во время ссоры избил свою сожительницу и угрожал ей убийством. Он схватил ее за шею и нанес не менее трех ударов кулаком в область спины. При этом агрессор имеет непогашенную судимость за преступление, совершенное с применением насилия. Мужчину задержали. Он признался в содеянном и раскаялся. Пока приговор суда в законную силу не вступил.