Житель Карелии получил условный срок за попытку купить водительские права

В Лахденпохском районе суд признал местного жителя виновным в попытке дачи взятки полицейскому, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый 24 мая, находясь в автомобиле, припаркованном на одной из улиц Лахденпохьи, передал начальнику районного отдела МВД взятку в 80 тысяч рублей. Деньги мужчина отдал за оформление водительского удостоверения без прохождения предусмотренных законом процедур.

Сотрудник полиции сообщил о готовящемся коррупционном преступлении, передача взятки производилась под контролем правоохранительных органов.

Мужчина вину в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления.

Суд приговорил жителя Лахденпохьи к двум годам лишения свободы условно с конфискацией взятки - 80 тысяч рублей - в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, честный полицейский в Карелии отказался от взятки в 300 тысяч рублей.