Житель Карелии попал под следствие за удар стулом по голове полицейского

Жителя Олонца обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции.
Олонецкие следователи расследуют уголовное дело в отношении 38–летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом информирует Следком Карелии.
По данным следствия, в мае этого года вечером в кафе Олонца находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый не реагировал на требования полицейских покинуть заведение. Он взял стул и ударил сотрудника полиции по голове, причинив боль.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что жительница Карелии набросилась на полицейского, подошедшего к ее сыну.
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