Житель Карелии попал под следствие за удар стулом по голове полицейского

Жителя Олонца обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции.

Олонецкие следователи расследуют уголовное дело в отношении 38–летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом информирует Следком Карелии.

По данным следствия, в мае этого года вечером в кафе Олонца находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый не реагировал на требования полицейских покинуть заведение. Он взял стул и ударил сотрудника полиции по голове, причинив боль.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница Карелии набросилась на полицейского, подошедшего к ее сыну.