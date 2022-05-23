Жительница Карелии набросилась на полицейского, подошедшего к ее сыну

В Кеми местная 49-летняя жительница, пытавшаяся отбить у полицейского своего находящегося в розыске сына, оказалась в суде.

Как сообщили в Следкоме республики, в кемском отделе СК России по Карелии возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти.

По версии следствия, женщина набросилась на полицейского, когда увидела, что тот подошел к ее сыну, находившемуся в розыске и скрывавшемуся от следствия. Все произошло во дворе дома в Кеми.

Женщина с силой схватила представителя правоохранительных органов за руку и шею. Результатом нападения кемлянки стало множество ссадин на теле полицейского.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства нападения. Расследование уголовного дела продолжается.