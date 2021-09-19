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Житель Карелии попал в больницу после того, как заглянул в соседний поселок

Новости. Криминал
15:25, 20 Сентября 2021
фото: © 123ru.net

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Возвращаясь с рыбалки, житель Беломорского района зашел в магазин в соседнем поселке и позволил втянуть себя в драку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступила информация из местной больницы — туда был доставлен 40-летний пациент с тяжелой травмой головы.

Как выяснили полицейские, в тот день пострадавший ехал с рыбалки в родной поселок. В соседнем поселке он остановился, чтобы зайти в магазин. Там к нему подошел один из местных жителей и спровоцировал конфликт. Последовала драка, в ходе которой рыбак получил удар бутылкой по голове, а также несколько ударов по лицу. Он добрался до дома, где его состояние ухудшилось.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 29-летний местный житель, который дал признательные показания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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