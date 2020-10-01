Кража поддонов привела жителя Карелии на скамью подсудимых

Мужчина украл поддоны у магазина "Пятерочка", сообщили в Сегежском городском суде.

Жителя Сегежи 14 сентября суд оштрафовал на 2 тысячи рублей за кражу деревянных поддонов у магазина. Украденное оценили в 420 рублей.

Он сложил их в автомобильный прицеп, и, проигнорировав требования директора магазина, пытавшейся предотвратить его преступные действия, вывез на своем автомобиле.



Подсудимый признал свою вину полностью, раскаялся в содеянном, просил прекратить производство по делу и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.