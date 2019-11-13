Житель Карелии попался на краже 10 палок колбасы

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В Кондопоге вневедомственная охрана пресекла кражу из магазина, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В понедельник, 11 ноября, около 22.00 сработала кнопка тревожной сигнализации сетевого магазина на площади Ленина.
Администратор магазина пояснила, что местный житель пытался украсть четыре флакона шампуня на сумму более тысячи рублей.
Выяснилось, что злоумышленник днем украл из этого же магазина 10 палок сырокопченой колбасы почти на три тысячи рублей.
Мужчину передали полиции.
Ранее житель Прионежского района украл из магазина 40 бутылок спиртного и колбасу.
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