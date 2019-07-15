Житель Карелии украл из магазина 40 бутылок спиртного и колбасу

Мужчина проник в поселковый магазин и ограбил его, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась жительница поселка. Она сообщила о том, что в принадлежащем ей магазине неизвестные разбили окно и похитили алкоголь и продукты питания. Ущерб она оценила в 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного к краже 50-летнего жителя поселка.



С его слов, в вечернее время в поисках спиртного он набрел на поселковый магазин. Торговый объект был закрыт. Поэтому он разбил окно камнем, проник внутрь и вынес оттуда почти сорок бутылок алкоголя, а также сыр, колбасу и сигареты.



Похищенное он спрятал неподалеку в лесу. После чего он несколько раз наведывался к тайнику, брал припрятанное и затем угощал приятелей.

Возбуждено уголовное дело.