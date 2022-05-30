Житель Карелии, попавший в больницу с ножевым ранением, пытался скрыть правду от полиции

В Кемском районе 35-летний мужчина, которого нашли в подъезде с ножевой ранением, не сразу назвал имя виновницы происшествия.

В кемскую полицию поступило сообщение от работников скорой помощи. Они доставили в больницу 35-летнего жителя одного из поселков, которого обнаружили в подъезде с ножевым ранением в спине, рассказали в МВД Карелии.

Пока на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, участковый направился в медицинское учреждение и опросил потерпевшего. Пациент рассказал, что травму получил по неосторожности — якобы порезался о разбитую стеклянную дверь на лестничной площадке. Данная версия не нашла подтверждения. Полицейский убедил мужчину рассказать правду и установил, что нож в спину потерпевшего воткнула 37-летняя сожительница в ходе возникшего между ними конфликта.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая дала признательные показания. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, тело женщины с ножевыми ранениями нашли в квартире в поселке Карелии.