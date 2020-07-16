Житель Карелии поплатился свободой за нежелание отработать свой срок

Житель Лахденпохского района отправился в колонию, не отбыв свой срок наказания в виде обязательных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

50-летний мужчина, осужденный за незаконное проникновение в жилище в феврале 2020 года, был наказан 200 часами обязательных работ. С порядком и условиями отбывания наказания осужденный был ознакомлен.

Как выяснялось, в последствии мужчина без уважительных причин неоднократно не являлся к индивидуальному предпринимателю для отбывания обязательных работ. За допущенное нарушение ему было вынесено письменное предупреждение сотрудником УФСИН России по Карелии.

С мая 2020 года осужденный прекратил отбывать наказание. На дату рассмотрения представления неотбытый срок наказания в виде обязательных работ составлял 86 часов.

В ходе судебного заседания осужденный пояснил, что отбывать наказание не желает. Суд неотбытый срок наказания в виде обязательных работ заменил лишением свободы. Мужчина должен 10 дней провести в колонии-поселении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее юного жителя Петрозаводска, совершившего 11 преступлений, суд приговорил к лишению свободы.