Житель Карелии попытался продать гитару мошеннику и потерял деньги

Пожилой житель Петрозаводска лишился денег, пытаясь продать электрическую гитару.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 60-летнего жителя города. С его банковской карты были незаконно списаны деньги в сумме 50 350 рублей, сообщает МВД.

Незадолго до этого мужчина разместил на одном из сайтов объявление о продаже электрогитары. С ним связался мошенник под видом покупателя и сообщил о намерении приобрести товар. Злоумышленник перевел общение в один из мессенджеров и отправил продавцу ссылку якобы для оформления услуги безопасной доставки. Тот перешел по ней на сайт и ввел реквизиты карты. Сразу после этого петрозаводчанин обнаружил, что баланс его счета уменьшился, а контрагент перестал выходить на связь.

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