В Карелии воры украли у односельчанки шлифовальную машину

На севере Карелии полицейские раскрыли кражу, которую организовали двое мужчин.

В отношении двух жителей Калевальского района 43-х и 50-ти лет возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Об этом информирует МВД. По версии полиции, мужчины похитил имущество, принадлежащее их 35-летней односельчанке.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что неизвестные проникли в её дом и незаконно завладели угловой шлифовальной машиной. Заявительница пояснила, что о случившемся она узнала от соседей. Те увидели незапертые двери и, зная, что женщина гостит у родственников в другом населённом пункте, связались с ней по телефону. Причинённый материальный ущерб составил 1 200 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили место сбыта, а затем и лиц, причастных к противоправному деянию. Подозреваемые дали признательные показания. Они рассказали, что продали машинку, а вырученные деньги потратили.

Похищенное стражи порядка изъяли. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что продавец магазина в Петрозаводске украл выручку и оставил записку с извинениями.