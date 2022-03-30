Житель Карелии после отдыха в бане набросился на девушку-администратора

В Прионежском районе мужчина ударил администратора в бане, которая она не смогла вызвать для отдыхающих такси.

В прионежскую полицию поступило сообщение из гостиничного комплекса. Один из посетителей бани ударил администратора. Об этом сообщили в МВД Карелии.

В произошедшем разбирался участковый. Баню посещали двое мужчин. Во время отдыха они распивали спиртное. Один из них, 42-летний сельчанин, попросил администратора вызвать такси. Девушка позвонила, но выяснилось, что никто из водителей не пожелал отправиться в Прионежский район. Посетителя это разозлило, и он кулаком ударил работницу комплекса по плечу. Девушка испытала боль и испугалась. Она позвонила старшему администратору. Так о случившемся стало известно полицейским.

Участковый выяснил, что 42-летний подозреваемый 2 года назад был привлечён к административной ответственности за побои, однако штраф до настоящего времени не оплатил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, молодой житель Карелии попытался совершить акт самосожжения, а потом набросился на полицейских.