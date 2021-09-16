Житель Карелии пострадал на пожаре в своей квартире (ФОТО)

В поселки Лоухи пожарные вывели из загоревшейся квартиры одного человека, получившего ожоги.

По сообщению лоухского отряда противопожарной службы, 16 сентября в 20.14 минут на пульт ЕСС-01 поступил сигнал о задымлении в квартире дома 15А по улице Транспортная в поселке Лоухи. К месту вызова были направлены пожарные подразделения пожарных частей Лоухи и Чупы (8 человек, 2 единицы техники). Из задымленного помещения был выведен один человек, который с ожогами и признаками отравления продуктами горения был передан работникам скорой помощи. Об этом пишут в паблике отряда.

Площадь пожара составила 2 кв. метра.

Пожар ликвидирован в 20.42.

Ранее пожарные эвакуировали 15 жильцов многоквартирного дома в поселке в Карелии.