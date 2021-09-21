Житель Карелии построил дом на пашне среди сорняков и получил штраф

В Пряжинском районе оштрафован владелец мелиоративной пашни за то, что она заросла сорняками, а сам он начал там строительство дома, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В июне при проведении плановой выездной проверки старший госинспектор отдела земельного надзора управления Россельхознадзора выявил нарушение требований земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Пряжинском районе.

Земельный участок общей площадью 25200 кв.м, принадлежащий жителю Карелии, относится к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям - пашням. Участок расположен в пределах осушительной сети, является осушенным.

В ходе проверки было установлено, что участок повсеместно зарос сорной растительностью (сныть обыкновенная, иван-чай, пырей ползучий) и древесно-кустарниковой растительностью. Обработка почвы не производится.

Проходящие по земельному участку мелиоративные каналы заросли древесно-кустарниковой растительностью, (ива, ольха, береза). Собственник не принимал меры по очистке каналов, предназначенных для отвода дренируемой воды, от древесно-кустарниковой растительности. Нарушенная площадь мелиоративной системы составила 592 кв.м.

Владелец земельного участка был привлечен к административной ответственности с назначением штрафов общей суммой 20,5 тыс. рублей.

Ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства.

Кроме того, на указанном земельном участке были обнаружены хозяйственные постройки, велось строительство жилого дома.

Управлением Россельхознадзора по данному факту было возбуждено административное расследование, в рамках которого были запрошены проект рекультивации земельного участка и разрешение на производство земляных работ.

Владелец участка необходимые сведения в установленный законом срок в Управление не предоставил.

Материалы административного дела были направлены мировому судье судебного участка Петрозаводска для рассмотрения по существу. Суд признал физическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и вынес постановление о назначении административного штрафа в размере 1000 рублей.