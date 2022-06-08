Житель Карелии потратил деньги с найденной карты и оказался в суде

В Сегеже местного жителя ждет суд за оплату покупок с чужой карты, сообщили в МВД Карелии.

В отделе полиции Сегежи закончено расследование уголовного дела по факту кражи денег с банковского счета. В преступлении обвиняется 39-летний местный житель.

Мужчина нашел на улице банковскую карту, которую случайно выронил другой местный житель, и забрал ее себе. Затем сегежанин несколько раз расплатился средствами с карты в магазинах. Сумма покупок превысила 2 тысячи рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также вернул потраченные деньги.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.