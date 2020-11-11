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Житель Карелии пожаловался в полицию, что у него угнали автомобиль, который он оставил открытым и с ключами

Новости. Криминал
13:09, 12 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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В Муезерском районе молодому человеку грозит 5 лет лишения свободы за то, что проехал по дороге на угнанном авто, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Муезерскому району поступило заявление от 39-летнего жителя поселка Ледмозеро. Мужчина обнаружил, что исчез его автомобиль, который был припаркован у дома.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Ранее судимый 18-летний юноша признал вину. Он рассказал, что вечером прогуливался по поселку и обратил внимание на отечественный автомобиль. Увидев, что ключи находятся в замке зажигания, он открыл незапертую дверь, завел мотор и уехал. Вскоре бензин закончился, и машина заглохла.

Молодой человек оставил ее обочине трассы и вернулся домой.

По данному факту возбуждено уголовное. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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