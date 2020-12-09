Дровосек в Карелии, срубивший сырорастущие сосны на пути к сухостою, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина в Карелии, не имея разрешения, хотел нарубить себе дров, но в итоге стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель Калевальского центрального лесничества. Он рассказал, что в ходе патрулирования территории инспектор выявил незаконную рубку сухостойной и сырорастущей сосны. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду, составила 153,6 тыс. рублей. По признакам состава преступления было возбуждено уголовное дело.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 54-летний житель одного из поселков. Он дал признательные показания.

По словам мужчины, он планировал заготовить сухостойные сосны на дрова. Однако проезду его техники помешали сырорастущие деревья, тогда мужчина решил срубить и их. При этом разрешительных документов на рубку деревьев он не имел.

В качестве вещественных доказательств у фигуранта были изъяты снегоболотоход, лесовозные сани, бензопила и топор. Свою вину он полностью признал, раскаялся в содеянном и обещал возместить ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору Калевальского района.



