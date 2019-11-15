Житель Карелии предоставил работодателю поддельный больничный

Новости по теме
Загрузка...
Пресечен факт использования заведомо подложного документа, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте .
Чтобы избежать увольнения за прогулы, житель Суоярвского района предоставил работодателю фиктивный больничный лист, согласно которому он якобы проходил лечение в одной из больниц.
В бухгалтерии одной из ж/д организаций транспортные полицейские выяснили, что фальшивый лист нетрудоспособности выдал работник предприятия.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Ранее в Кондопожском районе водитель попался с поддельными документами.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.11.2019, 14:20
08.11.2019, 10:40
14.11.2019, 13:19
Аналитика
14.11.2019 11:08
Капитал
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о внесении изменений в Генеральный план, без которого город живет уже три года.
13.11.2019 14:59
13.11.2019 13:38
13.11.2019 09:01
11.11.2019 14:35
Чтиво
14.11.2019 14:03
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
Медиа
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии