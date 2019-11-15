Житель Карелии предоставил работодателю поддельный больничный

Пресечен факт использования заведомо подложного документа, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте .

Чтобы избежать увольнения за прогулы, житель Суоярвского района предоставил работодателю фиктивный больничный лист, согласно которому он якобы проходил лечение в одной из больниц.

В бухгалтерии одной из ж/д организаций транспортные полицейские выяснили, что фальшивый лист нетрудоспособности выдал работник предприятия.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.



Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Ранее в Кондопожском районе водитель попался с поддельными документами.