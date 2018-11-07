Житель Карелии украл у друга 100 тысяч из микроволновки

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В полицию обратился житель Костомукши и заявил о краже денег, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина пояснил, что накануне у него в гостях были пятеро приятелей, а после их ухода наличные в размере 100 тысяч рублей пропали.
Сотрудники полиции нашли подозреваемого, 31-летнего друга потерпевшего. По версии следствия, он знал, что мама дала товарищу деньги на погашение ипотеки, и заметил, что тот спрятал их в микроволновке на кухне.
Воспользовавшись моментом, когда никого рядом не было, гражданин похитил денежные средства, после чего в спешке ушел. Впоследствии он уехал в Санкт-Петербург, где потратил все деньги на развлечения.
На подозреваемого завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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