Житель Карелии пришел в суд с винтовочно-пулеметным патроном

В Беломорском районе приставы пресекли попытку проноса запрещенного предмета в суд, сообщили в УФССП Карелии.

В сентябре в Беломорский районный суд прибыл местный житель, которого вызвали по повестке в качестве подсудимого по уголовному делу.

При прохождении осмотра на вопрос охранника относительно наличия у него предметов, запрещенных к проносу в здание суда, ответил отрицательно. В ходе осмотра пристав нашел у подсудимого патрон калибра 7.62.

Об этом было незамедлительно доложено председателю суда, начальнику отделения — старшему судебному приставу по Беломорскому району, а также составлено сообщение в дежурную часть полиции района.

Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение и принятие решения мировому судье судебного участка по Беломорскому району.

За 9 месяцев текущего года при осуществлении пропускного режима в здания судов республики судебными приставами выявлены и пресечены попытки проноса 48 запрещенных предметов, сообщили в службе судебных приставов Карелии.