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Житель Карелии пришел в суд с винтовочно-пулеметным патроном

Новости. Происшествия
12:18, 20 Октября 2021
фото: © Александр Щербак / ТАСС

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В Беломорском районе приставы пресекли попытку проноса запрещенного предмета в суд, сообщили в УФССП Карелии.

В сентябре в Беломорский районный суд прибыл местный житель, которого вызвали по повестке в качестве подсудимого по уголовному делу.

При прохождении осмотра на вопрос охранника относительно наличия у него предметов, запрещенных к проносу в здание суда, ответил отрицательно. В ходе осмотра пристав нашел у подсудимого патрон калибра 7.62.

Об этом было незамедлительно доложено председателю суда, начальнику отделения — старшему судебному приставу по Беломорскому району, а также составлено сообщение в дежурную часть полиции района.

Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение и принятие решения мировому судье судебного участка по Беломорскому району.

За 9 месяцев текущего года при осуществлении пропускного режима в здания судов республики судебными приставами выявлены и пресечены попытки проноса 48 запрещенных предметов, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

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Комментарии

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Егор Сидоров
2021-10-20 13:51:13
Сегодня он пустой патрон принес в суд, а завтра принесет заряженный патрон, а потом и пулемет. Надо сразу пресекать подобные инсинуации, на корню, понимаешь.
Саныч
2021-10-20 14:13:45
Егор Сидоров, да скорее всего просто охотник. У него этих патронов как грязи. Завалялся в кармане. Могли бы просто домой отправить.
Саныч
2021-10-20 13:45:26
Горло и паспортом можно перерезать.
Mike
2021-10-20 12:55:02
Глупость! Какую опасность представлял патрон без ружья? Пресекли! Можно подумать вооруженного бандита выловили. Прям герои! Обычный досмотр преподносят как спецоперацию. Смешно!
Саныч
2021-10-20 14:02:11
Mike, ага. А вдруг перекусил бы патрон и плюнул пулей в лампочку. У всех нервный срыв, секретарь суда залетела, судья родила, у пристава выкидыш. Одно расстройство)
Кир
2021-10-20 12:36:52
А сообщника с ружьем не нашли. Он для него нес патрон.
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