Житель Карелии признался в жестоком убийстве спустя 19 лет

В Кондопоге раскрыли преступление, совершенное в 2003 году, сообщили в Следкоме Карелии.

Кондопожские сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2003 году. Обвиняемый — 41-летний мужчина.



По данным следствия, в апреле вышеуказанного года в подъезде жилого дома в Кондопоге обнаружено тело мужчины 1964 года рождения с ножевым ранением груди.



Расследование контролировал зампредседателя Следственного комитета России Александр Клаус. По его указанию создали следственную группу из наиболее опытных сотрудников.

Они повторно допросили, в том числе на очных ставках, знакомых убитого. В результате удалось доказать, что к убийству причастен 41-летний знакомый потерпевшего. Ранее его осудили за торговлю наркотиками.



Мужчина сознался в преступлении и дал подробные показания. По версии следствия, в апреле 2003 года компания выпивала в квартире жилого дома в городе Кондопога. Обвиняемый стал свидетелем конфликта двоих мужчин. Они втроем вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения.



Один из собутыльников удерживал руки второго за спиной, а злоумышленник достал из кармана нож и нанес сильный удар в грудь, после чего ушел. Уголовное дело направлено в суд.