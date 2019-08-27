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Новости. Криминал
12:10, 27 Августа 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев, © Владимир Смирнов/ТАСС

Житель Карелии устроил в подъезде дома "магазин" наркотиков

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Костомукшанин через Интернет приобрел 28 граммов наркотика с целью торговли, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудникам по контролю за оборотом наркотиков стало известно, что местный житель занимается распространением гашиша.

Установлено, что 30-летний костомукшанин через Интернет приобрел 28 граммов наркотического вещества. У себя дома он расфасовал "плитку" растительного наркотика на куски, каждый из которых весил около грамма. В дальнейшем он предлагал своим знакомым, в том числе отправляя им сообщения в социальных сетях, приобретать у него товар. Местом сделки костомукшанин выбрал собственный подъезд – здесь он передавал сверток клиенту, после того как получал оплату. Одному знакомому он продал наркотик в долг.

После очередной сделки сотрудники полиции задержали подозреваемого. При обыске в квартире молодого мужчины были изъяты свертки с гашишом. Также дома у фигуранта были обнаружены весы и пластиковые бутылки, которые использовались для курения наркотика. 

Подозреваемый дал признательные показания. Обвинительное заключение утверждено районной прокуратурой, материалы уголовного дела направлены в суд. 

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