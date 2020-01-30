Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)

В Карелии местный житель устроил фотосессию со случайно встреченным на трассе медведем.

Паблик "Грибы и Грибники СПб" опубликовал снимки петрозаводчанина Дмитрия Беленихина, сделанные им в Карелии.

На размещенных в Сети кадрах мужчина фотографируется с медведем, который вышел на трассу.

"Карелия, сентябрь 2018 года. Ехал мимо, увидел на обочине медведя, остановился...", - пишет Дмитрий Беленихин.

Автор фото посоветовал не повторять его поступка.

""Слабоумие и отвага" и "Дурное дело нехитрое". Или просто: "Как я снимал медведя". Повторять не рекомендую, особенно если у вас нет таких же "счастливых" шлёпок", - написал он.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказывал, что делать, если встретишь в лесу медведя.