Житель Карелии пропал на Ладоге

На данный момент поиски пропавшего рыбака отложены из-за непогоды, сообщили в поисково-спасательной службе Карелии.

Житель Питкяранты ушел на рыбалку после 17.00 12 ноября вблизи деревни Карку и пропал.

В 10 метрах от берега была обнаружена лодка ПВХ, сообщили в паблике "Новая Ладога". Питкяранта".

Из-за неблагоприятной обстановки на Ладожском озере 13 и 14 ноября рыбака не искали. Поиски запланированы на 15 ноября.

Ранее трое рыбаков утонули в акватории озера Выгозеро.