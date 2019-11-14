Житель Карелии пропал на Ладоге

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На данный момент поиски пропавшего рыбака отложены из-за непогоды, сообщили в поисково-спасательной службе Карелии.
Житель Питкяранты ушел на рыбалку после 17.00 12 ноября вблизи деревни Карку и пропал.
В 10 метрах от берега была обнаружена лодка ПВХ, сообщили в паблике "Новая Ладога". Питкяранта".
Из-за неблагоприятной обстановки на Ладожском озере 13 и 14 ноября рыбака не искали. Поиски запланированы на 15 ноября.
Ранее трое рыбаков утонули в акватории озера Выгозеро.
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