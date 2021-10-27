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Житель Карелии пропил бочку и затем попросил полицейских ее найти

Новости. Криминал
11:18, 27 Октября 2021
фото: pixabay.com / yakovlevmax0

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Житель Питкярантского района подозревается в заведомо ложном доносе после обращения в полицию с требованием найти бочку, которую он сам же и пропил.

В дежурную часть полиции по Питкярантскому району обратился 66-летний житель одной из деревень и сообщил, что неизвестные похитили с его участка алюминиевую бочку. Об этом собщает МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что сведения, предоставленные заявителем, являются недостоверными. Как выяснилось, в один из дней мужчина выпивал с приятелями. Те предложили продать его бочку, чтобы раздобыть деньги на спиртное. Они транспортировали её в пункт приема металлолома и выручили 7 тыс. рублей, которые в дальнейшем были совместно потрачены на приобретение алкоголя.

Вскоре пропажу имущества обнаружила близкая родственница заявителя, проживающая с ним. Она забила тревогу и убедила мужчину отправиться в полицию. Тот не смог ей признаться в том, что произошло на самом деле, и обратился с заявлением о краже.

Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации («Заведомо ложный донос»). 

Ранее сообщалось, как очень пьяный житель поселка в Карелии спонтанно совершил преступление.

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