Житель Карелии пытался изнасиловать прохожую

Мужчине грозит до 10 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

Утром 10 ноября 27-летний пьяный житель Олонца напал на ранее незнакомую прохожую женщину и, угрожая ей убийством, попытался ее изнасиловать. Однако женщина оказала обвиняемому активное сопротивление, а также ей оказал помощь мужчина, который услышал крики, находясь дома.

Горожанин не остался безучастным, выбежал из дома и обнаружил, что молодая женщина пытается отбиться от нападающего мужчины. Не растерявшись, местный житель применил физическую силу к незнакомцу, тем самым помог жертве освободиться.

Нападавший скрылся, но прибывшие на место происшествия сотрудники полиции быстро вышли на его след и задержали злоумышленника.

В отношении ранее судимого за насильственные преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее педофилу из Карелии добавили два года колонии.