Подписаться
Новости. Криминал
16:52, 18 Ноября 2019
фото: © pixabay.com

Житель Карелии пытался изнасиловать прохожую

Загрузка...

Мужчине грозит до 10 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

Утром 10 ноября 27-летний пьяный житель Олонца напал на ранее незнакомую прохожую женщину и, угрожая ей убийством, попытался ее изнасиловать. Однако женщина оказала обвиняемому активное сопротивление, а также ей оказал помощь мужчина, который услышал крики, находясь дома.

Горожанин не остался безучастным, выбежал из дома и обнаружил, что молодая женщина пытается отбиться от нападающего мужчины. Не растерявшись, местный житель применил физическую силу к незнакомцу, тем самым помог жертве освободиться.

Нападавший скрылся, но прибывшие на место происшествия сотрудники полиции быстро вышли на его след и задержали злоумышленника. 

В отношении ранее судимого за насильственные преступления  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее педофилу из Карелии добавили два года колонии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-11-18 17:02:44
В камеру к ночному фотографу. Будет байки про сандермох слушать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)
11.11.2019, 01:42
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"

Аналитика

Сегодня 13:45
Обществоведение
"Мама, не плачь" 1
В Питкярантском городском суде вынесен приговор 19-летнему Андрею Жильцову, обвиняемому "в причинении смерти" трем друзьям на Ладожском озере 19 июня 2017 года.
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 6
Сегодня 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
Сегодня 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
"Эта палка стрелять может" 13
15.11.2019 12:38
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:37
Личное мнение
Андрей Рогалевич: "По моему мнению, действительно произошла экологическая катастрофа" 3
Депутат Заксобрания Карелии от Сегежского района Андрей Рогалевич потребовал привлечения к ответственности лиц, виновных в экологическом бедствии в Сегеже.
За полярным сиянием на батарейках 6
14.11.2019 14:03
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»