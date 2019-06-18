Житель Карелии разобрал сарай ради кражи удочек

Довести задуманное до конца мужчина не успел, так как испугался прохожих, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась жительница поселка. Она рассказала, что кто-то разобрал заднюю стенку сарая, но ничего не похитил.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый: 30-летний судимый гражданин, проживающий неподалеку.

Мужчина рассказал, что заранее присмотрел в чужом сарае удочку и спиннинг. В один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решился похитить примеченное, чтобы порыбачить. Рыбак разобрал стенку и покинул место преступления из-за доносящихся голосов.

Возбуждено уголовное дело.