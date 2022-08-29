Житель Карелии решил сэкономить и отправился в путешествие на чужом велосипеде

Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Карелии, сообщили в МВД республики.

Петрозаводчанин подозревается в краже велосипеда, принадлежащего жительнице одного из районов республики

В полицию Олонецкого района обратилась 37-летняя жительница одной из деревень и сообщила, что у нее угнали велосипед стоимостью 10 тысяч рублей, который женщина хранила во дворе жилого дома, не используя антикражных устройств.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Оказалось, 40-летний житель Петрозаводска в августе приезжал в Олонецкий район к друзьям. Когда настала пора возвращаться домой, мужчина решил сэкономить и не покупать билет на автобус. Вместо этого он взял стоявший во дворе чужой велосипед и на нем добрался до города, а после окончания путешествия оставил транспорт себе.

Стражи порядка изъяли велосипед и вернули его владелице. По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту, который признался и раскаялся в содеянном, грозит до 5 лет лишения свободы.