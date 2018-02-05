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Новости. Криминал
16:55, 05 Февраля 2018

Житель Карелии решил съездить на родину, но теперь может отправиться за решетку

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Мужчина присвоил дизтопливо и бензин, но воспользоваться горючим не успел.

Как сообщили в МВД Карелии, работник одного из предприятий Прионежского района решил за счет работодателя посетить малую родину. Он присвоил корпоративные талоны на заправку и отправился в другой район Карелии. Таким образом, материально ответственный работник незаконно распорядился 100 литрами дизтоплива и 140 литрами бензина. 

В процессе поездки подозреваемый попал в дорожное происшествие, в связи с чем на место был направлен представитель компании. Именно он и обнаружил канистры с горюче-смазочными материалами в салоне авто.

В настоящее время подозреваемый является фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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Комментарии

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кир
2018-02-05 17:03:47
Это не воровство для нашего человека. Пустяк.
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