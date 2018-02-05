Житель Карелии решил съездить на родину, но теперь может отправиться за решетку

Мужчина присвоил дизтопливо и бензин, но воспользоваться горючим не успел.

Как сообщили в МВД Карелии, работник одного из предприятий Прионежского района решил за счет работодателя посетить малую родину. Он присвоил корпоративные талоны на заправку и отправился в другой район Карелии. Таким образом, материально ответственный работник незаконно распорядился 100 литрами дизтоплива и 140 литрами бензина.

В процессе поездки подозреваемый попал в дорожное происшествие, в связи с чем на место был направлен представитель компании. Именно он и обнаружил канистры с горюче-смазочными материалами в салоне авто.

В настоящее время подозреваемый является фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.