Житель Карелии рискнул 6 годами свободы ради нескольких канистр с ГСМ

Работнику автохозяйства вменяется присвоение нескольких канистр с моторным маслом и тормозной жидкостью, рассказали в Следкоме Карелии.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в присвоении чужого имущества.
По версии следствия, в августе работник автохозяйства бюджетного учреждения, обладающий доступам к запчастям и ГСМ тайно вынес несколько канистр моторного масла и тормозной жидкости для личных нужд.
В результате учреждению причинен материальный ущерб на сумму более девяти тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд, мужчине грозит до шести лет колонии.
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