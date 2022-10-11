Житель Карелии рискнул 6 годами свободы ради нескольких канистр с ГСМ

Работнику автохозяйства вменяется присвоение нескольких канистр с моторным маслом и тормозной жидкостью, рассказали в Следкоме Карелии.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в присвоении чужого имущества.



По версии следствия, в августе работник автохозяйства бюджетного учреждения, обладающий доступам к запчастям и ГСМ тайно вынес несколько канистр моторного масла и тормозной жидкости для личных нужд.



В результате учреждению причинен материальный ущерб на сумму более девяти тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд, мужчине грозит до шести лет колонии.