Житель Карелии с непогашенными судимостями совершил несколько преступлений за 3 месяца

В Сортавале мужчина после краж и избиения стащил чужую углошлифовальныю машинку, которой воспользовался по своему усмотрению.

Сортавальский городской суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, обвиняемого сразу в нескольких преступлениях. Об этом сообщили в объединенной службе судов Карелии.

В июле 2022 года мужчина взял у знакомого на время телефон, но в итоге не отдал его. Телефон был продан за 6 тысяч рублей, а деньги потрачены. В сентябре того же года сортавалец спьяну избил своего знакомого, а затем угнал из подъезда чужой велосипед. Наконец, в ноябре мужчина забрался в хозпостройку и вытащил оттуда углошлифовальную машинку стоимостью более 4,6 тысячи рублей. Как уточнили в суде, машинкой мужчина воспользовался по своему усмотрению.

Суд признал жителя Сортавалы виновным в кражах и причинении вреда здоровью. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в преступлениях, но от наказания это его не спасло. Учитывая, что обвиняемый уже имел непогашенные судимости. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима. Кроме того, он будет вынужден возместить моральный вред за избиение — 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.