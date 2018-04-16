Житель Карелии сдал оцинкованные листы с трубопровода в металлолом

В Кондопожском районе молодому рецидивисту грозит два года колонии за кражу металла, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную полиции Кондопожского района обратились работники одной из организаций. Ими было обнаружено хищение оцинкованного металла с трубопровода. Ущерб составил более 44 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли похищенное на территории одного из пунктов приема металла. Вскоре полицейские установили подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, который в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый сознался в преступлении и сообщил, что срезал листы металла, спрятал их неподалеку в лесном массиве, а потом вывез на арендованной машине в пункт приема металла.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.