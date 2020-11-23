Житель Карелии сдал угнанную машину на металлолом

В Кондопоге мужчина подозревается в краже автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 71-летний кондопожанин, у которого пропала машина. Ущерб водитель оценил в 50 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 44-летний местный житель. По версии следствия, подозреваемый проник в гаражный бокс, повредив навесной замок. После этого он отогнал "легковушку" в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

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