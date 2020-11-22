В Петрозаводске пьяный угонщик не смог завести машину, в которой хозяин оставил ключи

Житель Сегежского района разбил окно в чужом автомобиле, чтобы покататься на нем по столице Карелии.

В полицию Петрозаводска ранним утром поступил звонок от жителя микрорайона Кукковка. Он рассказал, что неизвестный камнем разбил окно в автомобиле соседа и попытался его угнать, сообщили в МВД Карелии.

Приехавшие на место полицейские задержали угонщика. Им оказался 20-летний сегежанин. Молодой человек недавно освободился из мест лишения свободы и приехал в карельскую столицу в поисках лучшей жизни. Он сознался в содеянном, рассказав, что что искал автомобиль, чтобы покататься. Разбил окно машины и нашел в ней ключи от замка зажигания. Однако из-за того, что находился в состоянии опьянения, завести мотор не смог. Сработавшая сигнализация привлекла внимание жителей микрорайона Кукковка. Горе-угонщик спрятался у соседнего подъезда, чтобы наблюдать за происходящим. Но приехавший на вызов наряд полиции задержал его как подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что банда автоугонщиков в резиновых масках и париках орудовала в Санкт-Петербурге и Карелии.