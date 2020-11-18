Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии больные коронавирусом продолжают умирать 9
Сегодня 09:37
Парфенчиков отменил скандальные ограничения в общественном транспорте Петрозаводска 32
18.11.2020 21:40
"За сутки 75 процентов легких может быть поражено": главная угроза коронавируса 8
Сегодня 15:06
Полицейские задержали десятилетнюю девочку-наркоторговку
18.11.2020 23:30
Полиция Петрозаводска опубликовала видео конфликта пассажиров в автобусе, где мужчину жестоко избили 6
Сегодня 14:12
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу 20
Сегодня 13:57

Банда автоугонщиков в резиновых масках и париках орудовала в Санкт-Петербурге и Карелии

Новости. Криминал
14:54, 19 Ноября 2020
фото: © кадр из видео/ГУ МВД по СПб и ЛО
Загрузка...

Участники ОПГ угоняли иномарки, изменяли идентификационные номера и сбывали их по всей России.

В Санкт-Петербурге и Карелии полиция задержала банду автоугонщиков, которые для прикрытия работали в резиновых масках и париках. Всех троих поймали 17 ноября 2020 года. Среди них: 38-летний житель Карелии, 35-летний уроженец Якутии, проживающий в Петербурге, а также 39-летний уроженец Риги, проживающий в Ленобласти. Воры изменяли идентификационные обозначения похищенных автомобилей и продавали их по всей России, пишет "КП-Санкт-Петебург".

"Житель Карелии приезжал к своим соучастникам в Петербург, взламывал замки автомобилей и угоняя их, в то время как соучастники в резиновых масках и париках следили за обстановкой. Похищенные автомобили отгоняли в гараж на проспекте Народного Ополчения для дальнейшей переделки и реализации", - рассказали в гоавном управлении МВД по Петербургу.

Установлено, что банда причастна к угону четырех иномарок Lexus NX200, Cadillac XT5, Toyota RAV4, Lexus RX350 летом-осенью 2019 года.

Во время обысков в гараже полиция нашла автомобиль Kia Sportage, угнанный 13 ноября в Гатчине, две охотничьих винтовки и травматический пистолет с патронами, маски и парики, а также 10 граммов гашиша.

Все трое задержаны, возбуждены уголовные дела.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-19 15:20:31
Были убиты при задержании. Типовой сценарий. Сразу бы бояться стали. Толките воду в ступе в угоду Западу. :)
Off
2020-11-19 15:23:04
кир, ты тоже социопат со справкой. В угоду Востоку. ))
кир
2020-11-19 16:45:04
Off, выбрось из своей писанины слово "социопат", значение которого ты явно не понимаешь. Перенимаешь и пользуешься как и "со справкой". Тебя читать не интересно. Попробуй простым языком излагать наболевшее. Люди к тебе потянутся. Даже заноза. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
В "красной зоне" 1
Сегодня 12:50
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 5
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
Сегодня 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»