Банда автоугонщиков в резиновых масках и париках орудовала в Санкт-Петербурге и Карелии

фото: © кадр из видео/ГУ МВД по СПб и ЛО

Участники ОПГ угоняли иномарки, изменяли идентификационные номера и сбывали их по всей России.

В Санкт-Петербурге и Карелии полиция задержала банду автоугонщиков, которые для прикрытия работали в резиновых масках и париках. Всех троих поймали 17 ноября 2020 года. Среди них: 38-летний житель Карелии, 35-летний уроженец Якутии, проживающий в Петербурге, а также 39-летний уроженец Риги, проживающий в Ленобласти. Воры изменяли идентификационные обозначения похищенных автомобилей и продавали их по всей России, пишет "КП-Санкт-Петебург".

"Житель Карелии приезжал к своим соучастникам в Петербург, взламывал замки автомобилей и угоняя их, в то время как соучастники в резиновых масках и париках следили за обстановкой. Похищенные автомобили отгоняли в гараж на проспекте Народного Ополчения для дальнейшей переделки и реализации", - рассказали в гоавном управлении МВД по Петербургу.

Установлено, что банда причастна к угону четырех иномарок Lexus NX200, Cadillac XT5, Toyota RAV4, Lexus RX350 летом-осенью 2019 года.

Во время обысков в гараже полиция нашла автомобиль Kia Sportage, угнанный 13 ноября в Гатчине, две охотничьих винтовки и травматический пистолет с патронами, маски и парики, а также 10 граммов гашиша.

Все трое задержаны, возбуждены уголовные дела.