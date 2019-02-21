Житель Карелии сел в колонию почти на 5 лет за продажу наркотиков

Дело рассмотрели в особом порядке из-за сотрудничества подсудимого со следствием, сообщили в Лахденпохском районном суде.

Установлено, что местный житель в 2017 году занимался торговлей психотропных веществ.

Суд назначил в виде лишения свободы на 4 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве.

Приговор вступил в законную силу.