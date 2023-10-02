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Житель Карелии сел за руль и оказался фигурантом уголовного дела и виновником нескольких нарушений

Новости. Общество
18:40, 03 Октября 2023
фото: Freepik

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Автоинспекторы последовательно выявили несколько нарушений у остановленного ими жителя Муезерского района.

Автоинспекторы Муезерского района накануне остановили автомобиль ВАЗ-2115, маневры которого показались им подозрительными. За рулем находился местный житель 1986 года рождения. Об этом рассказали в ГИБДД КАрелии.

Выяснилось, что авто не зарегистрировано. Полицейские начали оформлять в отношении нарушителя административные материалы.

Во время общения с нарушителем стало понятно, что он может быть нетрезв. Это подтвердил прибор — 0,55 мг/л. Затем было установлено, что водитель имеет судимость за управление в состоянии опьянения и в апреле 2023 года решением суда лишён прав.

В итоге в отношении фигуранта было возбуждено уже уголовное дело. Теперь он рискует выплатить штраф до полумиллиона рублей или даже лишиться свободы на 3 года.

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