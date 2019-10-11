Житель Карелии сел за руль пьяным повторно и получил реальный срок

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Водителя в Беломорске осудили на 1 год 2 месяца за езду в состоянии алкогольного опьянения.
Жителя Беломорска, имевшего неснятую и непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь поймали пьяным за рулем в июне этого года.
Нарушителю-рецидивисту пришлось ответить перед законом. Приговором Беломорского районного суда мужчина был приговорен к 1 году 2 месяцам лишения свободы. Кроме того, по решению суда он не может заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет.
Приговор вступил в законную силу, сообщается на сайте Беломорского суда.
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