Житель Карелии сел за руль пьяным повторно и получил реальный срок

Водителя в Беломорске осудили на 1 год 2 месяца за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя Беломорска, имевшего неснятую и непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь поймали пьяным за рулем в июне этого года.

Нарушителю-рецидивисту пришлось ответить перед законом. Приговором Беломорского районного суда мужчина был приговорен к 1 году 2 месяцам лишения свободы. Кроме того, по решению суда он не может заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет.

Приговор вступил в законную силу, сообщается на сайте Беломорского суда.