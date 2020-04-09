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Житель Карелии сгорел ночью в собственной квартире

Новости. Происшествия
13:08, 10 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Донат Сорокин
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Пожар произошел 10 апреля в Муезерском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 3.30 пожарно-спасательные подразделения в составе шести человек и два члена добровольной пожарной команды привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Тикша на  ул. Озерной, 5. Спустя почти два часа пожар ликвидировали.

Дом полностью сгорел.

На пепелище обнаружили тело хозяина одной из квартир.

Другие жильцы дома не пострадали.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, 4 апреля в дачном кооперативе в Прионежье произошел крупный пожар – погиб человек.

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